12 coups de midi : Matthieu ému passe un nouveau cap !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’aventure Les 12 coups de midi sourit à Matthieu. Depuis son arrivée dans l’émission de TF1, il enchaîne les victoires et voit sa cagnotte grimper petit à petit. Le nouveau maître de midi vient d’ailleurs de passer un joli cap qui va faire des envieux. Ce mardi 26 décembre, il a ainsi dépassé la barre des 50 000 euros de gains !

Une jolie performance qui a surpris le principal intéressé. D’autant plus qu’il n’était absolument pas sûr de sa réponse à la question : "Dans le Père Noël est une ordure, comment Katia est surnommée par son père ? " "Je cherche car je n’ai pas la réponse", confiait-il ainsi à Jean-Luc Reichmann lors de ce 8ème coup de maître à 30 000 euros. Cette somme, à partager avec un téléspectateur, lui a permis d’afficher au compteur de sa cagnotte, 59 300 euros. "C’est énormément d’argent Jean-Luc, énormément d’argent", a-t-il confié visiblement ému.

Matthieu, dont c’était la seizième participation, a de beaux projets en tête pour dépenser cet argent. Il compte en effet se marier prochainement avec sa compagne et mère de ses enfants. "C'est un projet. On s'est rencontrés, notre priorité c'était d'abord de se découvrir. On a eu de beaux enfants. Maintenant que la vie nous sourit à nouveau, on a un projet dans les 2-3 ans", a confié Matthieu quelques jours plus tôt en évoquant également la leucémie de sa fille.

Redécouvrez ci-dessous les confidences de Matthieu sur sa famille :