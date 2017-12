12 coups de midi : l'émission se mobilise pour l’opération Pièces Jaunes

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Du lundi 8 janvier 2018 au dimanche 14 janvier, TF1 diffuse une semaine spéciale "opération Pièces Jaunes" dans Les 12 coups de midi ! On vous dit tout sur ce rendez-vous solidaire !

La solidarité sera à l’honneur dans Les 12 coups de midi du 8 au 14 janvier prochain. L’émission incontournable de TF1, diffusée à midi et présentée par Jean-Luc Reichmann, va mettre en effet à l’honneur toute la semaine l’opération Pièces Jaunes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Comme chaque année, les candidats des 12 coups de midi se mobiliseront pour remporter la plus grosse cagnotte possible pour la fondation visant à améliorer le quotidien des enfants, adolescents et personnages âgées hospitalisés. Pour faire grimper le compteur, il faudra briller dans l’épreuve du Coup de maître. Chaque bonne réponse fera en effet gagner 5 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. La cagnotte sera remise dimanche au profit de l’opération Pièces Jaunes en présence d’Anne Barrère, Secrétaire Générale Adjointe de la Fondation.

La cagnotte pourrait rapidement grimper si Matthieu, l’actuel Maître de midi, est toujours présent dans l’émission lors du lancement de cette semaine spéciale "Pièces Jaunes". Depuis sa première victoire dans Les 12 coups de midi, le candidat brille en effet lors de l’étape du Coup de maître. Le mardi 26 décembre dernier, il a par exemple réussi un Coup de maître à 30 000 euros ce qui lui a permis d’atteindre plus de 59 000 euros de gains. Ce vendredi 29 décembre, il a fait encore plus fort en atteignant une cagnotte de 64 850 euros. Découvrez ci-dessous cette belle victoire !