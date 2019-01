Les 12 coups de midi : Opération 30 ans des Pièces Jaunes du 14 et 20 janvier

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

Pour lancer l’opération ce lundi, la secrétaire générale adjointe des Pièces Jaunes, Anne Barrère est venue sur le plateau expliquer ces 30 ans de lutte, d’amour et de dons de soi pour ceux qui en ont besoin. Aux côtés de Bernadette Chirac et avec comme parrain cette année l’ancien footballeur aujourd’hui entraîneur, Didier Deschamps, elle explique le bilan de toutes ces années de combats.

« Alors en 30 ans on a fait évidemment beaucoup de choses. Deux chiffres : 8 700 projets financés en trente ans, […] et 92 millions d’euros collectés. Nous avons financé tous ces projets dans 450 villes de France et 400 hôpitaux car il faut le savoir qu’aujourd’hui les hôpitaux n’ont plus d’argent à mettre dans l’amélioration de l’accueil des enfants et des parents. » Rappelant qu’ils font malgré tout énormément de choses, mais que la Fondation est utile et a permis de concrétiser de nombreux et beaux projets. »

Pour faire un don, 3 possibilités :

- Récupérer une tirelire dans les bureaux de poste et la rapporter avant le 16 février

- Sur www.piecesjaunes.fr (don libre)

- Par SMS en envoyant DON au 92 111 pour faire un don fixe de 5 € *

(*) 5€ prélevés sur facture mobile. Liste des opérateurs disponibles sur piecesjaunes.fr





Et pour fêter en grande pompe ces 30 ans, elle remercie TF1 et Les 12 Coups de midi de toute l’aide qu’ils ont apporté au fil des années, et annonce le grand retour du célèbre train Pièces Jaunes avec la SNCF. Ce train qui s’est arrêté en 2007, partira de Nice samedi 19 janvier pour arriver à Paris avec une grande fête à Ground Control. Menons le combat ensemble !





Ne rater pas dès lundi 14 jusqu’au dimanche 20 janvier la semaine spéciale Pièces Jaunes des 12 coups de midi.