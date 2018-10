Les 12 coups de midi: Participez à l’opération ELA du 15 au 21 octobre

Par M.R | Ecrit pour TF1 |

« Mets tes baskets et bats la maladie », c’est l’opération que lance du 15 au 21 octobre l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). Elle débutera dès lundi matin avec la dictée ELA qui sera lue dans tous les établissements scolaire et se poursuivra dès 12h00 sur TF1 dans les 12 Coups de midi. Tout au long de cette semaine, Jean-Luc Reichmann recevra les candidats qui s’affronteront pour devenir Maître de midi, mais surtout pour récolter le maximum d’argent pour l’association. C’est lors du « Coup de maître », pendant la dernière manche du jeu, que chaque bonne réponse donnée fera augmenter la cagnotte de 5000€. A la fin de la semaine, le total des sommes cumulées sera reversé à l’association ELA.

Vous avez également la possibilité de faire un don à ELA :



- Par internet sur www.ela-asso.com

- Par SMS en envoyant ELA au 92 912.

5 € seront débités directement sur votre facture opérateur.

Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Informations complémentaires sur www.ela-asso.com













Quelques mots sur l’association ELA

Fondée en 1992 par Guy ALBA, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux et qui engendrent des situations de handicap très lourd. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces maladies neurodégénératives qui entrainent progressivement la perte des fonctions vitales : la vue, l'ouïe, la mémoire, la locomotion…

Depuis sa création, ELA a dédié plus de 13 millions d’euros à l’accompagnement des familles et 42,6 millions d’euros à la recherche médicale à travers 497 programmes scientifiques ayant notamment permis d’identifier une trentaine de formes de leucodystrophies et de mettre au point les premiers traitements. Le combat continue plus que jamais !

Rendez-vous dès ce lundi 15 jusqu’au dimanche 21 octobre pour découvrir cette semaine spéciale des 12 coups de midi avec l’association ELA.