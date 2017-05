Les 12 coups de midi : Timothée dépasse la barre des 200 000 euros

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après Christian Quesada, qui s’était imposé dans l’émission, Timothée est la nouvelle star des 12 coups de midi. Le jeune étudiant à Clermont-Ferrand et fils d’agriculteurs est bien parti pour prendre exemple sur son prédécesseur. Timothée a d’ailleurs lui-même battu un record : celui du nombre de coups de maître d’affilée. Ce samedi 6 mai, il a franchi une nouvelle étape en dépassant la barre des 200 000 euros grâce à un 19 ème coup de maître. Mais où s’arrêtera-t-il ?

Si le jeune homme est fier de sa réussite, il n’en oublie pas pour autant ses projets professionnels. Après ses études, il veut reprendre l’exploitation agricole de ses parents : "Je souhaite reprendre l’exploitation familiale. C’est ce que je souhaite faire depuis que je suis tout petit. Je ne suis pas d’une nature dépensière. Je vais maturer mes projets. J’ai été élevé comme ça. Je connais la valeur du travail. Je sais ce que c’est de pédaler dans la semoule pour s’en sortir. J’ai une belle opportunité, je ne veux pas la gâcher et ne surtout pas avoir de regrets dans le futur en me disant que j’ai mal dépensé mon argent," nous a confié Timothée il y a quelques semaines avant de poursuivre sur la difficulté du métier : "c’est un métier qui subit une crise profonde. Le climat économique actuel est morose. On n’en parle pas suffisamment. L’élevage joue un rôle prépondérant dans les milieux ruraux. Malheureusement, il existe un groupe de personnes qui veut mettre à mal ce milieu. L’élevage est l’unique activité dans plein de régions, surtout dans des petits villages de montagne. Il joue aussi un rôle touristique. Si l’on supprime ces espaces, on risque la mort de ces villages."