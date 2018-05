Les 12 Coups de midi : Véronique atteint les 150 000 euros !

Par CA | Ecrit pour TF1 |

Véronique est-elle sur le point de marquer l’histoire des 12 Coups de midi ? Cette ancienne guichetière à la poste, qui a quitté son travail pour s’occuper de son mari malade, bat tous les records. Ce samedi 5 mai, elle vient d’atteindre un nouvel objectif grâce à un nouveau coup de maître. Grâce à cinq bonnes réponses sur cinq, Véronique a fait gonfler sa cagnotte et franchit la barre symbolique des 150 000 euros pour sa 31ième participation à l’émission. Celle-ci s’élève désormais à exactement 154 923 euros de gains et de cadeaux.

La maîtresse de midi n’a qu’une idée en tête, aller le plus loin possible et en faire profiter à ses proches. A noter qu’avant de se retrouver sur le plateau des 12 Coups de midi, elle avait tenté sa chance cinq fois aux sélections. Sa persévérance aura payé puisque depuis qu’elle a intégré l’aventure, celle que l’on nomme "Tata Véro" a réalisé un parcours sans faute. De jour en jour, elle enchaîne les coups de maître et ne laisse aucun candidat la déstabiliser lors du Coup Fatal. Adepte des blagues, elle n’hésite pas à en dévoiler quelques-unes au début de l’émission, ce qui fait bien rire et le public, et Jean-Luc Reichmann !

