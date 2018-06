Les 12 Coups de midi : Véronique atteint les 300 000 euros !

Par BS | Ecrit pour TF1 |

Véronique franchit la barre symbolique des 300 000€ de gains et de cadeaux pour sa 59ème participation. Elle a découvert l’Etoile Mystérieuse.

Véronique ne s’arrête plus ! L’ancienne guichetière de La Poste continue de nous surprendre, émission après émission. Ce samedi, elle était sur le plateau des 12 coups de midi pour sa 59ème participation, une étape spéciale pour "Tata Véro", comme la surnomme Jean-Luc Reichmann. Et, elle a encore impressionné.

Il y avait un très beau coup de maître à jouer et, elle l’a jouée. Véronique a découvert l’étoile mystérieuse ce samedi. Elle devait répondre à quatre questions pour supprimer les cases qui recouvraient l’étoile. Cinq questions et cinq bonnes réponses pour la championne qui « a épaté » l’animateur Jean-Luc Reichmann. Véronique a même trouvé le fruit qui produit de la « broméline », une enzyme qui aide à la digestion. Elle est « extraordinaire », s’exclame l’animateur. L’étoile mystérieuse n’ayant plus de cases, la candidate peut découvrir la personne mystère : Olivier de Kersauson.

En trouvant l’identité du navigateur aujourd’hui chroniqueur des Grosses Têtes, Véronique franchit la barre des 300 000 euros. En effet, sa cagnotte s’élève à 325 556 euros. Une cagnotte gonflée avec les 29 920€ qu’elle vient de remporter pour sa 59eme participation.