Les 12 coups de midi : Véronique dépasse la barre des 200 000 euros !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mais où s’arrêtera donc Véronique ? L’ancienne guichetière de La Poste continue de nous surprendre jour après jour, émission après émission. Ce lundi, elle était sur le plateau des 12 coups de midi pour la quarantième fois consécutive ! Pour cette émission exceptionnelle, celle que Jean-Luc Reichmann surnomme "Tata Véro" a eu le droit au plus beau des cadeaux en recevant un coup de téléphone de son mari Olivier, actuellement hospitalisé.

Quarante participations, c’est autant que maître Florian qui était reparti du jeu avec plus de 146 000 euros de gain ! Véronique, elle, ne s’arrêtera pas là. Après un nouveau coup de maître réussi pour 20 000 euros, elle a porté son total de gains à plus de 200 000 euros ! 208 886 euros très exactement !

Avec cette nouvelle victoire en quarante participations, Véronique continue d’écrire l’histoire des 12 coups de midi. Elle occupe désormais la 15ème place du classement des Grands Maîtres de Midi et n’est plus qu’à deux participations d’égaler le 14ème de ce prestigieux classement, Maxime, et à cinq participations de Christophe qui en avait cumulé 46 entre décembre 2015 et janvier 2016. On en profite pour rappeler que le plus Grand Maître de Midi de l’histoire reste Christian avec 193 participations et un total de gains de 809 392 euros !