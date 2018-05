Les 12 Coups de midi : Véronique égalise un ancien Maître de Midi !

Par CA | Ecrit pour TF1 |

Rien n’arrête Véronique, désormais connue sous le nom de "Tata Véro". L’ancienne guichetière à la poste continue son marathon dans l’émission. Ce jeudi 17 mai, la maîtresse de midi vient de battre un nouveau record et entre petit à petit dans l’histoire des 12 Coups de midi. Cela fait 43 jours qu’elle tient l’étoile entre ses mains et, de ce fait, intègre le TOP 15 des Maîtres de midi. Véronique se retrouve actuellement à la 14ième place du classement et détrône donc Maxime, le narbonnais, éliminé en avril 2015 après 43 participations et avec 200 510 euros de gains et de cadeaux. Pour l’occasion, l’ancien candidat a été appelé par téléphone. Il en a profité pour féliciter la championne du moment et lui donner un précieux conseil pour la suite de son aventure : "bien se reposer pour rester concentré."



Véronique est, à ce jour, la deuxième femme la plus titrée des 12 Coups de midi après Lucia, dite La Luciole, qui occupe la 7ième place du classement. Véronique, mordue de petites anecdotes, a un potentiel de grande gagnante. Mais jusqu’où ira-t-elle ? Va-t-elle se hisser à la première place du classement et détrôner le numéro 1, Christian Quesada ? Suivez ses aventure tous les midis, dès 12 heures sur TF1.