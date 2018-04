Les 12 Coups de Midi : Véronique réalise un coup de maître et dépasse les 100 000 euros de gains !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Véronique n’a pas encore fêté sa vingtième participation aux "12 Coups de Midi" et pourtant, elle a déjà rassemblé une coquette somme d’argent en dépassant les 100 000 euros de gains et de cadeaux samedi 21 avril.

C’est un sans-faute pour Véronique ! Lors de sa 17ième participation à l’émission samedi 21 avril dernier, la jeune femme a obtenu cinq bonnes réponses sur cinq, à 20 000 euros en dernière manche. On vous aide à faire le calcul : elle a fait gonfler sa cagnotte de pas moins de 100 000 euros en un temps record. La candidate comptabilise désormais 102 523 euros de gains et de cadeaux, rien que ça !



Véronique, imperturbable, a donné toutes les bonnes réponses sans sourciller. Et à chaque fois, c’est une bonne réponse. Pour l’ultime question, elle savait déjà qu’elle allait passer la barre des 100 000 euros. "Ah je suis contente, je connais la réponse !", a-t-elle lancé avant même que Jean-Luc Reichmann ait eu le temps de lui énoncer les possibilités de réponse.



"C’est extraordinaire ce qui se passe !", s’est exclamé le présentateur tandis que la candidate n’arrivait pas à réaliser qu’elle avait remporter une telle somme d’argent. La Maîtresse de Midi a de quoi faire peur à ses futurs adversaires. Depuis son arrivée dans le jeu de TF1 en détrônant Fabien, elle rafle tout et se trompe rarement. Cette maman au foyer de 54 ans avait même découvert l’Etoile Mystérieuse, soit 28 473 euros de cadeaux, lors de sa 7ième participation. Pour rappel, il s’agissait de John Fitzgerald Kennedy.





Les 12 Coups de Midi, c’est tous les jours dès 12 heures sur TF1 !