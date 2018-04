Les 12 Coups de midi : l'Etoile Mystérieuse découverte par Virginie après 7 participations

Par CA | Ecrit pour TF1 |

Après avoir tenté sa chance cinq fois aux sélections pour participer aux 12 Coups de midi, Véronique n’a qu’une idée en tête : aller le plus loin possible dans l’aventure. Depuis qu’elle est arrivée dans l’émission la semaine dernière et détrôné Fabien, Virginie a réalisé un parcours sans faute. Après avoir enchaîné les coups de maître, la jeune maman de 54 ans a dévoilé l’Etoile Mystérieuse en proposant le nom de John Fitzgerald Kennedy ce mercredi 11 avril. De nombreux indices étaient glissés dans l’image pour aider le maître de midi à révéler la fameuse étoile. Avec seulement cinq cases restantes, Virginie n’a pas eu de mal à établir un lien entre eux. Dans celle-ci, on y retrouve les cochons en référence au débarquement de la baie des Cochons pour envahir Cuba, la fusée pour le programme spatial lancé par l’ancien président américain mais aussi un bisou pour ses nombreuses conquêtes féminines.





Grâce au 35ième président des Etats-Unis, Virginie s’offre une belle cagnotte pour sa septième participation aux 12 Coups de midi. L’Etoile Mystérieuse, d’une valeur de 28 473 euros comprend une voiture, un smartphone, un robot aspirateur, un home cinéma et pleins d’autres cadeaux. La cagnotte de Virginie s’élève désormais à 73 473 euros de gains et de cadeaux !