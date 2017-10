12 Coups : Emmanuelle découvre l’Etoile Mystérieuse et remporte les 30 807€ de cadeaux !

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Pour sa deuxième participation à l’émission des 12 Coups de Midi de Jean-Luc Reichmann, Emmanuelle découvre l’Etoile Mystérieuse et remporte plus de 30 000 euros de cadeaux. Et quelque chose nous dit que ce n’est que le début …

Emmanuelle est une marseillaise qui a la bougeotte. Elle a déménagé 18 fois mais là, elle a bien l’intention de rester très longtemps sur le plateau des 12 Coups de Midi. Alors qu’elle commence l’émission avec 50 euros de gains seulement, Emmanuelle va frapper fort pour sa deuxième participation seulement. Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre cases sur l’Etoile Mystérieuse et dès le début, la candidate prévient : elle découvrira ce qui se cache derrière l’étoile à la fin de l’émission !

Après avoir gagné pour la deuxième fois consécutive, Emmanuelle reste dans la course et accède à l’Etoile Mystérieuse. Une étoile qui a presque dévoilé tous ses secrets puisque toutes les cases ont été dévoilées. Jean-Luc Reichmann demande : "Emmanuelle, le port de Marseille est en feu … La réponse que vous proposez est ?" -"Virginie Efira". Décompte : "5-4-3-2-1-0 ". C’est la bonne réponse ! Emue aux larmes, Emmanuelle exulte de joie et sa fille ne peut contenir ses émotions non plus. Sa cagnotte s’élève désormais à 31 357 euros !

MyTF1 vous propose de (re)voir la victoire d’Emmanuelle à l’Etoile Mystérieuse dans les 12 Coups de Midi de ce Samedi 7 octobre 2017 :