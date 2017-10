12 Coups : Encore un coup de maître pour Emmanuelle qui totalise 51 357€ en 4 jours !

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, Emmanuelle devenait Maître de Midi, samedi, elle décrochait l’Etoile Mystérieuse et hier, dimanche, elle réalisait un somptueux coup de maître à 10 000 euros. Pour sa quatrième participation aux 12 Coups de Midi, la cagnotte de la marseillaise s’élève déjà à 36 357 euros. Mais jusqu’où s’arrêtera-t-elle ?

"Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je suis venue jouer uniquement parce que j’adore le jeu, l’état d’esprit de ce jeu, les valeurs," confiait Emmanuelle à Jean-Luc Reichmann en début d’émission, "J’aime bien l’idée de partager avec un téléspectateur et on est dans la bienveillance et dans l’humour, on se régale !"

Après avoir éliminé ses camarades de jeu un par un, Emmanuelle parvient jusqu'au Coup de Maître ! INCROYABLE ! La marseillaise qui travaille à la Poste réalise son deuxième coup de maître et pas des moindres cette fois, puisqu'elle remporte la somme de 30 000 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte s'élève désormais à 51 357 euros après seulement 4 jours de participation ! My TF1 vous propose de revoir la séquence :