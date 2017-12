Agustin Galiana : sa surprenante anecdote dans les "12 Coups de Noël"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque année, Jean-Luc Reichmann et son équipe des "12 Coups de Midi" nous ont préparé un prime spécial fête de fin d’année sur TF1, rebaptisé "Les 12 Coups de Noël" pour l’occasion. Quatre candidats mythiques ont fait leur grand retour : Timothée "l'agriculteur" (83 participations), Romain "le pompier" (60 participations) et Xavier (76 participations). Ils devaient affronter l'incontournable Christian Quesada, qui reste à ce jour le plus grand Maître de midi avec 193 participations et 809 392 euros de gains et de cadeaux. Pour les accompagner, quatre personnalités ont fait le déplacement. Il s’agit de Lorie Pester, Josiane Balasko, Agustin Galiana et Amir.

Durant ce prime, le grand gagnant de Danse avec les Stars 8 n’a pas réussi à se hisser jusqu’au duel final avec son candidat mais il aura malgré tout fait parler de lui. En effet, lors de la seconde manche, les duos encore en lice devaient trouver les vérités qui correspondaient à Agustin. L’une des propositions assurait qu’il avait appris le français au cinéma… Incroyable mais vrai ! En effet, l’espagnol a posé ses bagages il y a cinq ans à Paris sans parler un mot de français : "Je suis allé au cinéma quatre, cinq fois par semaine et j’ai appris le français en lisant les sous-titres". Admiratif, Jean-Luc Reichmann ne manque pas de le féliciter : "Tu as un parcours fantastique, bravo à toi !".