Amir chante "Etats d'amour" en acoustique pour "les 12 Coups de Noël"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque année, Jean-Luc Reichmann et son équipe des "12 Coups de Midi" nous ont préparé un prime spécial fête de fin d’année sur TF1, rebaptisé "Les 12 Coups de Noël" pour l’occasion. Quatre candidats mythiques ont fait leur grand retour : Timothée "l'agriculteur" (83 participations), Romain "le pompier" (60 participations) et Xavier (76 participations). Ils devaient affronter l'incontournable Christian Quesada, qui reste à ce jour le plus grand Maître de midi avec 193 participations et 809 392 € de gains et de cadeaux. Pour les accompagner, quatre personnalités ont fait le déplacement. Il s’agit de Lorie Pester, Josiane Balasko, Agustin Galiana et Amir.

Ce dernier a d'ailleurs profité de son passage dans l’émission pour défendre, en acoustique, son nouveau single "États d’amour", issu de son album "Addictions". Une version qui met bien en valeur son texte centré sur une rupture douloureuse. Avec son nouvel opus, Amir semble être sur la bonne voie pour faire aussi bien que le précédent "Au coeur de moi", certifié double disque de platine avec 200.000 exemplaires écoulés, car "Addictions" a déjà dépassé les 50.000 équivalent ventes. Pour information, Amir sera en tournée dans toute la France à partir de mai prochain !