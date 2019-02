Benoît remporte sa deuxième étoile mystérieuse d'une valeur de 29 775€

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pour sa 39ème participation au jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, Benoît est parvenu à découvrir le secret de l’étoile mystérieuse : Laurent Gerra ! Le paysage du far-west faisait référence à la collaboration de l’humoriste sur la célèbre bande-dessinée Lucky Lucke. Les serviettes étaient là en souvenir du métier de sa maman, vendeuse de linge de maison. La radio pour évoquer un pan de sa carrière. Enfin, les jonquilles, en référence au Slalom de la Jonquille dont Laurent Gerra est le parrain. Au total, ce sont 29.775€ de cadeaux qui viennent s’ajouter à sa cagnotte déjà bien remplie. Une nouvelle Étoile mystérieuse sera mise en jeu dès demain.



Champion des étoiles

Devenu maître de midi le 18 janvier dernier, il s’agit de la deuxième étoile remportée pour Benoît. Le mercredi 30 janvier, il était parvenu à découvrir sa première étoile mystérieuse, en jeu depuis un mois et demi. En découvrant le commandant Jean-Yves Cousteau, Benoît décrochait la victoire et la vitrine la plus chère dans toute l’histoire du jeu : 100.108€ de gains. La cagnotte de Benoît s’élève désormais à 246.233€ de gains et cadeaux.