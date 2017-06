Et de trois… étoiles mystérieuses pour Timothée

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Et de trois. Timothée, qui détient le record des coups de maître d’affilée, a remporté ce lundi 12 juin une troisième étoile. Après avoir découvert l’identité de la comédienne Annie Girardot et de l’animateur Jean-Pierre Foucault, il vient de décrocher une nouvelle étoile mystérieuse. Depuis près d’un mois, le jeune étudiant de Clermont-Ferrand multipliait les propositions. Il a fini par découvrir le nom de la personnalité qui se cachait derrière les cases. Il s’agissait, en fait, du chanteur Charles Aznavour.



En découvrant l’étoile mystérieuse, Timothée a remporté un ordinateur, une console de jeux, un ensemble cinéma, une voiture, un smartphone et une voiture. Valeur des cadeaux : 24.487 euros. A noter que sa cagnotte s’élève aujourd’hui à 353.298 euros. Le jeune homme est, à ce jour, le deuxième plus grand maître de midi derrière Christian. Réussira-t-il à battre le record de participations ? Une chose est sûre, la route est encore longue. Ce n’est pas Timothée qui dira le contraire. « Son record me semble inaccessible. Niveau connaissance, il y a un monde d’écart entre nous ! Je n’ai pas, non plus, la même endurance que lui », nous a confié le maître de midi en toute humilité.



L’avenir nous le dira…