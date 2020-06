SONDAGE - Élisez votre chouchou des 12 Coups de Midi

A l’occasion de la semaine exceptionnelle « Les 12 Coups, Le combat des maîtres » présentée par Jean-Luc Reichmann samedi 4 juillet, nous vous proposons d'élire votre chouchou des 12 Coups !

A partir du lundi 29 juin à 12h, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous tous les jours pour une semaine placée sous le signe de la bonne humeur, du challenge, et du rire, avec les grands Maîtres de Midi. Au terme de cette semaine de folie, Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe des 12 Coups de Midi vous donnent rendez-vous pour une soirée festive qui lancera l’été dans le rire et la bonne humeur, le samedi 4 juillet à 21h05 sur TF1. Eric, Paul, Timothée, Benoît, Lucia, Xavier et toute la grande famille des 12 Coups seront au rendez-vous !

Cette semaine exceptionnelle sera aussi l’occasion de célébrer les 10 ans de cette émission emblématique qui a su au fil du temps faire partie intégrante de votre quotidien, tout comme son animateur phare, Jean-Luc Reichmann.

Depuis 10 ans, vous avez aimé les suivre ! Ils vous ont marqués, émus et fait vibrer… A cette occasion nous vous proposons de faire votre classement de vos 3 chouchous des 12 Coups.

Je vote pour mon chouchou des 12 coups



Lors de la grande finale, Jean-Luc Reichmann dévoilera le podium et remettra le trophée « Chouchou des 12 Coups » au Maître de Midi qui aura récolté le plus de voix.

N’attendez plus, vous avez jusqu’au lundi 22 juin pour faire votre classement de vos 3 chouchous des 12 Coups et pour soutenir vos Maîtres de Midi favoris !

Parce que la joie et la bonne humeur font partie intégrante des 12 Coups de Midi, cette semaine exceptionnelle, rythmée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester mémorable !