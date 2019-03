ÉNORME - Benoît découvre sa 3ème étoile mystérieuse !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Maître Benoît a une nouvelle fois frappé ! Pour sa 61ème participation aux 12 coups de midi, le candidat est parvenu à lever le voile sur la mystérieuse actrice, mannequin et écrivain, qui se cachait derrière cette nouvelle étoile mystérieuse. Avec pour indices : le parquet de Danse avec les stars qu'elle a bien connu, et le Schtroumpf à qui elle a prêté sa voix dans le dernier film, Laëtitia Milot a été percée à jour !

"Jusqu’où ça va s’arrêter ?"

Devenu Maître de midi le 18 janvier dernier, il s’agit de la troisième étoile remportée pour Benoît. Le mercredi 30 janvier, il était parvenu à découvrir sa première étoile mystérieuse, en jeu depuis un mois et demi. En découvrant le commandant Jean-Yves Cousteau, Benoît décrochait la victoire et la vitrine la plus chère dans toute l’histoire du jeu : 100.108€ de gains. Le 25 février dernier, Benoît fêtait sa 39ème participation au jeu avec une seconde étoile mystérieuse dévoilée ! 28.213€ de cadeaux pour celui qui avait démasqué Laurent Gerra.





La cagnotte de Benoît s’élève désormais à 357.596€ de gains et cadeaux. Une nouvelle Étoile mystérieuse sera mise en jeu dès demain.

