ÉNORME ! Véronique découvre une nouvelle Étoile mystérieuse

Par Marine Madelmond

Véronique ne s'arrête plus et enchaîne les victoires. Ce 28 juin est une date à jamais marquée dans l'histoire du jeu et notamment pour "Tata Véro" qui a atteint la deuxième place du classement des plus grands Maîtres de Midi. Elle a ainsi dépassé Timothée alias "L'Aveyronnais" après 83 participations. Souvenez-vous, l'agriculteur avait été éliminé le 14 juin 2017 à la tête d'une cagnotte de 353 348 euros de gains.

Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour Véronique. A l'issue du jeu animé par Jean-Luc Reichmann, l'ancienne guichetière de la Poste a trouvé l'identité de la personnalité cachée derrière l"Étoile mystérieuse ! Il s'agit de Maïté, une ancienne musicienne à la SNCF devenue par la suite restauratrice et animatrice d'émission culinaires.

Ce n'est pas la première Étoile mystérieuse découverte par Véronique. Cette dernière a déjà trouvé John Fitzgerald Kennedy mais aussi Sandrine Bonnaire et Olivier de Kersauson. A l'issue de l'émission, elle cumule 412 476 euros de gains. Bravo !