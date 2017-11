Fabrice réussit un nouveau Coup de Maître et dépasse le cap des 100 000 euros !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans l’émission Les Douze Coups de Midi, Fabrice enchaîne les victoires. Ce papa célibataire – sa femme est décédée – continue son parcours aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Et chaque midi, il bat un peu plus son record. Samedi 11 novembre, Fabrice bluffe une nouvelle fois le public en remportant un nouveau Coup de Maître à 10 000 euros, une victoire qu’il partage avec un téléspectateur tiré au sort durant l’émission. En répondant aux cinq questions posées par l’animateur, il dépasse ainsi le cap fatidique des 100 000 euros de gains et de cadeaux. Et il n’en revient pas ! Fabrice devait répondre à la question suivante : « Jusqu’à l’été 1916, comment s’appelait le village de Fleury-sur-Orne dans le Calvados ? ». En suivant son instinct, le candidat a réussi son coup : « Je n’ai pas la réponse mais à l’été 1916 en plein conflit mondial avec l’Allemagne, porter ce nom de village n’était pas très agréable pour les habitants, il a peut-être été changé pour cette raison-là. » Et Fabrice a raison de suivre son intuition !

A l’issue de l’émission, sa cagnotte s’élève à 104 571 euros. Mais jusqu’où ira Fabrice dans cette aventure ? Pour connaître la réponse, rendez-vous tous les midis avec Jean-Luc Reichmann sur TF1 !

Fabrice est ému aux larmes...