12 coups de midi : Romain se confie sur son élimination : « Je vais pouvoir prendre mon indépendance »

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 – Vous avez été éliminé lors de votre 60ème participation, comment l’avez-vous vécue ?

Sur le moment, j’ai très bien vécu mon élimination. Je me suis rendu compte que depuis quelques jours, j’étais moins performant et moins présent mentalement. Je l’ai un peu senti venir. Mais ça fait bizarre puisqu’on s’habitue à cette routine, de voir Jean-Luc Reichmann, de voir le plateau ou les membres de la production. J’ai eu le contrecoup le lendemain.

MYTF1 – Vous avez gagné 324 468 euros. Qu’avez-vous envie de faire avec votre belle cagnotte ?

Je ne suis pas très dépensier. Je vais mettre la majorité de la somme de côté pour l’avenir. C’est une chance à 21 ans d’avoir une telle somme en poche. Ça va me permettre de pouvoir acheter un appartement et de prendre mon indépendance. L’idée est de ne pas tout dépenser tout de suite. Mais je vais me faire quelques petits plaisirs comme les voyages un peu partout dans le monde.

MYTF1 – Quelle est la prochaine étape dans votre vie ?

J’ai arrêté mes études de droit, ça ne me plaisait pas du tout. Je me renseigne pour reprendre mes études en 2018. J’aimerais bien tenter le concours pour intégrer Sciences Po.

MYTF1 – Comment vivez-vous cette nouvelle notoriété ?

Au quotidien, je le vis très bien. Mais ça fait bizarre d’être reconnu dans la rue. Il y a des personnes bien plus âgées qui viennent me voir pour me féliciter.

MYTF1 – Avez-vous envie de participer à d’autres programmes de TF1 ?

Je regarde l’émission Koh-Lanta depuis plusieurs années. Je n’ai pas raté une seule saison. C’est intéressant de voir jusqu’où on peut aller sans nourriture avec des épreuves sportives. J’aime la compétition. Je lance un appel à Denis Brogniart pour lui dire que je suis disponible pour la prochaine saison ! J’aurai beaucoup aimé tenter Money Drop ou The Wall, mais j’ai peur d’avoir utilisé mon quota de chance pour longtemps (rires).