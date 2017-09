INTERVIEW - Du jamais vu, Romain découvre 2 étoiles mystérieuses en 5 jours

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi 9 septembre est un jour très spécial pour Romain. Le sapeur-pompier volontaire de 21 ans a réussi à trouver l’identité de la célébrité cachée derrière l’Etoile Mystérieuse. Il s’agissait du chanteur M Pokora, présent au défilé Fenty x Puma de Rihanna en mars dernier. Grâce à cette nouvelle victoire, Romain remporte ainsi 12 258 euros de cadeaux dont une nouvelle voiture. Sa cagnotte s’élève donc à 323 468 euros.

MYTF1 – Après avoir trouvé Muriel Robin dans l’Etoile Mystérieuse, vous avez découvert M Pokora quelques jours plus tard. C’est du jamais vu dans l’émission !

Avec mes amis les plus proches, on s’amusait à deviner l’Etoile Mystérieuse. Pour cette nouvelle image, il y avait des livres et une veste noire. C’était les seuls indices visibles. Une amie s’est souvenue que Rihanna avait fait un défilé à Paris dans une bibliothèque. Et parmi les invités, il y avait M Pokora. J’ai un peu cherché sur Internet. Mais lorsque j’ai dit son prénom, je n’étais vraiment pas sûr de moi. C’était une grosse surprise quand même.

MYTF1 – Grâce à cette double Etoile Mystérieuse, vous vous inscrivez parmi les candidats emblématiques des Douze Coups de Midi… Quel est votre ressenti ?

Christian et Timothée sont des candidats que je trouvais juste extraordinaires. Ça fait bizarre de rejoindre cette liste de candidats emblématiques de l’émission. Je suis honorée. Mais en toute honnêteté, la plupart de ces candidats sont bien meilleurs que moi. Il y a une communauté entre les Maîtres de Midi qui s’est créée. C’est très sympa.