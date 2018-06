Jarry, Michael Youn, Tal… Des invités exceptionnels pour le "Combat des Maîtres"

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 13 juillet prochain, l’émission « Les 12 Coups de Midi » sera placée sous le signe de la chance. Pour cette spéciale « Le Combat des Maîtres » diffusée à partir de 21 heures, Jean-Luc Reichmann sera aux côtés de plusieurs grands Maîtres du jeu mais aussi auprès d’invités exceptionnels. En effet, Michael Youn, Jarry, Tal, Florent Peyre et Anne Roumanoff ont accepté l’invitation. Ils joueront avec d’anciens candidats emblématiques du programme pour l’association « La Ligue contre le cancer », visant à informer, lutter et prévenir contre cette maladie.

Pour cette soirée spéciale, pas moins de 300 000 euros de gains seront à gagner, des très beaux cadeaux mais aussi de nombreux voyages à l’autre bout du monde. Alors, qui décrochera le titre de Grand Maître 2018 ? Pour le savoir, il faudra être au rendez-vous !

Souvenez-vous, en 2017, c’est Christian alias «Le Professeur» (193 participations et 809 392 euros de gains) qui avait décroché ce prix après une semaine de compétition face à ses adversaires : Sylvain, Xavier et Timothée. Les candidats jouaient pour l’association « CékeduBonheur » aux côtés de Valérie Damidot, Slimane et Pef.

