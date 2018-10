L’association ELA repart avec un chèque de 135 000 euros !

Par M.R | Ecrit pour TF1 |

C’est une très belle somme que reçoit l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies)! Du lundi 15 au dimanche 21 octobre, les candidats ont tenté de récolter un maximum d’argent pour l’association qui se bat contre un groupe de maladies génétiques rares qui détruisent le système nerveux. En France, 3 à 6 enfants naissent avec ce handicap qui entraîne progressivement la perte des fonctions vitales, telles que la vue, l’ouïe ou encore la mémoire.

Lors de l’épreuve du Coup de Maître chaque bonne réponse permettait de faire grimper le montant de la cagnotte de 5 000 euros. Le mérite revient aux grandes connaissances de notre Maître de midi depuis maintenant 22 jours, Julien, qui a su répondre correctement à un maximum de questions et ainsi permis à l’association de repartir avec un chèque de 135 000 euros.

Le président de l’association, Guy Alba, est venu récupérer le chèque en remerciant toutes les équipes pour cette action généreuse et solidaire.

« Merci Jean-Luc, merci Julien […] et merci aux donateurs car sans eux on n’aurait pas pu faire tout ce qu’on a fait jusqu’à aujourd’hui et on ne pourrait pas continuer ses missions. » a-t-il dit avec beaucoup d’émotions.

Vous pouvez toujours faire un don de 5€ par SMS en envoyant ELA au 92 912 ou par internet sur www.ela-asso.com.