L'heure du combat des Maîtres a sonné !

Du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet, les 12 Coups de Midi propose un rendez-vous immanquable. En effet, pour fêter l’anniversaire du programme, ce sont les plus grands maîtres de l’histoire du jeu qui s’affronteront chaque midi.

Ces compétiteurs hors-pairs s’affronteront pour tenter de faire gagner 200 000 € aux téléspectateurs. À la clé également, une place en finale pour affronter trois participants emblématiques, lors d’une grande soirée, le 8 juillet baptisé le Combat des Maîtres. Le finaliste sera alors opposé à Christian, Timothée ou encore Xavier : 351 participations à eux trois.

Qui dit soirée exceptionnelle dit invités exceptionnels. En effet, ce soir-là, les quatre maîtres seront épaulés par des guests très VIP : Valérie Damidot, Issa Doumbia, Pef et Slimane seront de la partie et ils viendront défendre les couleurs de l’association CéKeDuBonheur qui luttent pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.

Comme pour les 12 coups de midi, ce Combat des Maîtres sera orchestré et arbitré par Jean-Luc Reichman. Il veillera, bien entendu, à ce que la bonne humeur et la légèreté règnent sur l’arène malgré la compétition.

Rendez-vous, dès le 3 juillet à midi puis le samedi 8 juillet à 21h sur TF1 pour suivre le Combat des Maîtres.