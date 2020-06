Les 12 Coups de midi - Eric : Le plus grand Maître de midi est éliminé après 199 participations

Eric a été éliminé des 12 Coups de midi ce vendredi 19 juin 2020. Quelle question fatidique l’a fait perdre le jeu animé par Jean-Luc Reichmann sur TF1 ?

Clap de fin pour le breton qui ne s’arrêtait pas d’enchaîner les records ! Il y a quelques jours, Eric entrait dans l’histoire des 12 Coups de midi en devenant le plus grand Maître de midi de tous les temps avec 193 participations au compteur. Un calme légendaire, un naturel breton à toute épreuve, une culture hors-pair qu’ils l’ont hissé sur la plus haute marche du podium. Nul n’aurait parié sur une défaite en ce vendredi 19 juin 2020 ! Alors que s’est-il passé ?

L’émission avait pourtant bien commencé pour Eric. Mais c’est lors du “Coup par coup” que tout s’est gâté. Alors qu’il ne faut pas perdre ou être provoqué en duel pour passer au jeu suivant, Eric est passé au rouge ! Son destin n’est alors plus entre ses mains puisque si le candidat en face de lui donne la bonne réponse, il est définitivement éliminé. C’est Colas que le grand Maître de midi a choisi de provoquer en duel ! “Quel objet porte le même nom qu’un insecte ? La serpillière, le balai, le plumeau ou l’éponge ?” Colas répond “la serpillère” et c’est une bonne réponse ! Il élimine ainsi Eric… Bon joueur, le breton applaudit !

Ce vendredi 19 juin 2020, Eric fait donc ses adieux aux 12 Coups de midi sur TF1. Il reste, à ce jour, le plus grand Maître de midi avec 199 participations et s’envole avec une cagnotte totales de 921.316€ de cadeaux et de gains. “Cela restera comme un moment unique dans ma vie et qui m’accompagnera pendant longtemps,” a confié avec beaucoup d’émotions Eric. L’absence sera de courte durée puisque vous le retrouverez dans Le combat des Maîtres, à partir du Lundi 29 juin sur TF1 ! De son côté, Colas a gagné le "Coup fatal" contre Stéphanie. Il devient à son tour, Maître de midi.