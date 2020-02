Les 12 Coups de Midi - Eric signe sa 100ème participation et reçoit une médaille !

Le Maître de Midi Eric reçoit une belle médaille de la part de Jean-Luc Reichmann dans "Les 12 Coups de Midi" ce vendredi 28 février sur TF1.

Le 21 novembre dernier, un breton a posé ses valises sur le plateau des 12 Coups de midi. "Un parcours qui nous laisse sans voix. Un palmarès vertigineux". Ce sont les mots de Jean-Luc Reichmann lorsqu'il parle d'Eric, le candidat qui fête en ce vendredi 28 février, sa 100ème participation. L'occasion pour le célèbre animateur de lui décerner une belle médaille. Le dernier à l'avoir reçu s'appelait Paul, un Maître de Midi qui est loin d'être un inconnu dans l'histoire des 12 Coups de midi. Va-t-il continuer sur sa lancée ? "Cette aventure est incroyable et je sais que ça va changer ma vie mais au fond de moi, ça ne changera pas," confie celui qui espère s'offrir un voyage avec son épouse.

Au début de l'émission, sa cagnotte affiche la formidable somme de 543.313€ ! Ses adversaires aujourd'hui se prénomment : Bastien, 26 ans, Benjamin, 22 ans, et Cathy, 46 ans. Benjamin est le premier à provoquer en duel et il choisit Eric, le Maître de Midi. Il tente le tout pour le tout. Va-t-il arriver à détrôner l'homme indétrônable le jour de sa 100ème participation ? La réponse est non ! Eric parvient, une nouvelle fois, à passer les étapes jusqu'au Coup fatal face à Bastien. Une formalité pour Eric qui gagne direction Le Coup de Maître ! Va-t-il lever le voile sur l'Etoile Mystérieuse ?

Les 12 Coups de Midi - Du lundi au dimanche à 12h sur TF1