Les 12 Coups de midi - Le combat des Maîtres dès le lundi 29 juin à 12h

Jean-Luc Reichmann a invité Eric, Paul, Timothée, Benoît, Lucia, Xavier … et toute la grande famille des 12 Coups de midi.

C’est une semaine exceptionnelle qui commence dès le lundi 29 juin prochain, à 12h sur TF1. Après un an d’attente, c’est le grand retour du Combat des Maîtres des 12 Coups de Midi ! Au programme : bonne humeur, challenge et rire. Ce rendez-vous exceptionnel, à ne rater sous aucun prétexte, réunit les plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu. Chaque jour, autour de Jean-Luc Reichmann, ils s’affronteront pour ainsi obtenir le précieux sésame : une place en finale.

Parmi eux, Eric, Paul, Timothée, Benoît, Lucia, Xavier … et toute la grande famille des 12 Coups seront au rendez-vous ! Six d’entre eux auront la chance de se qualifier pour participer à la grande finale, une soirée exceptionnelle à retrouver le samedi 04 juillet à 21h05 sur TF1, orchestrée par Jean-Luc Reichmann. Parce que la joie et la bonne humeur font partie intégrante des 12 Coups de Midi, cette semaine exceptionnelle, rythmée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester mémorable !

Le Combat des Maîtres des "12 Coups de Midi", Lundi 29 juin à 12h sur TF1