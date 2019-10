Les 12 Coups de Midi - Les adieux émouvants de Jean-Luc Reichmann à Paul

Paul a été éliminé des “12 coups de midi” sur TF1, ce jeudi 10 octobre, après 153 participations.

“Voici notre héros national, Paul” C’est ainsi qu’a présenté Jean-Luc Reichmann en début d’émission, ce jeudi 10 octobre 2019. On ne présente plus Paul, grand maître de midi des 12 coups de midi sur TF1. A ce jour, “le dompteur d’étoiles” comptabilise 153 participations, 6 étoiles et une cagnotte qui atteint la somme folle de 691.522€. Une très belle épopée pour le jeune homme dont la particularité autistique a contribué à son succès populaire auprès des téléspectateurs.

"Vous êtes une très belle personne"

Mais l’émission d’aujourd’hui n’aura pas le même goût que les autres. Jean-Charles des Hauts de France choisit d’affronter en duel “WikiPaul”. "Qui de Charles de Gaulle, Valérie Giscard d’Estaing, Georges Pompidou ou Alain Poher, a été deux fois président de la République sans jamais avoir été élu ?" La réponse de Paul : Charles de Gaulle. Sauf que c’est une mauvaise réponse ! C’est en réalité Alain Poher qui a été deux fois président de la république sans jamais avoir été élu. Il a été président par intérim en 1969 suite à la démission de Charles de Gaulle et en 1974 à la mort de Georges Pompidou. C’est Jean-Charles qui fait tomber Paul aujourd’hui. “Je voudrai qu’on applaudisse un homme, un vrai, qui s’appelle Paul et qui a fait un parcours extraordinaire,” commence Jean-Luc. "On a adoré vous accompagner. C’était un bonheur. (...) Vous êtes une très belle personne et j’espère que vous irez très très loin dans votre vie”.

Jean-Charles a détrôné Paul

“J’ai fait une confusion, voilà c’est comme ça”, exprime Paul. Il repart avec un radio-réveil, le cadeau réglementaire pour les candidats éliminés. Ce dernier vient s’ajouter à la formidable cagnotte de 691.522€ de gains et cadeaux cumulés depuis 153 participations. Plus tard dans l’émission, Jean-Luc demande à Paul comment il va : “Ça fait quoi d’être dans le public ?” - “Ça fait chier,” lui répond avec humour Paul. "L'homme qui a fait tomber Paul" Jean-Charles devient le nouveau Maître de midi.

Bonne chance pour la suite Paul et bienvenue dans l'aventure des 12 Coups de midi à Jean-Charles !

