Les 12 coups de Noël - Paul, Xavier, Eric, Timothée, Hakim et Caroline de retour pour les fêtes

Jeudi 24 Décembre à 21h05 sur TF1, Jean-Luc Reichmann vous souhaite de bonnes fêtes dans les "12 coups de Noël"!

Pour cette année si particulière, Jean-Luc Reichmann nous invite à vivre un Noël VRAIMENT pas comme les autres autour de la grande famille des 12 Coups de Midi. Jean-Luc Reichmann et toute la famille des 12 Coups de Midi nous invitent à fêter Noël lors d’une soirée magique mêlant bonne humeur, fous rires, fête, féérie, surprises et cadeaux… tous les ingrédients seront réunis pour passer un réveillon mémorable où tous les vœux de Noël seront réalisables.



À année particulière, soirée extraordinaire ! Deux invités de marque, Michèle Laroque et Patrick Bruel, ont accepté de participer à ce réveillon féérique aux côtés de certains des plus grands maîtres de midi de l’émission : Paul, Xavier, Eric, Timothée, Hakim et Caroline. Ils joueront au profit des Restos du cœur afin de leur faire remporter un chèque d’un montant exceptionnel.



Tout au long de cette soirée magique, de nombreuses surprises et invités d’exception se succèderont et au beau milieu de sa tournée des cadeaux, le père Noël nous fera même l’honneur de sa présence en exclusivité sur le plateau ! Parce que la joie et la bonne humeur font partie intégrante des 12 Coups de Midi, ce réveillon exceptionnel, orchestré par Jean-Luc Reichmann, promet de rester un souvenir de noël mémorable !

Les 12 coups de Noël, Jeudi 24 décembre à 21h05 sur TF1