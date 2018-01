Mathieu est éliminé lors de sa 32ème participation

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mathieu ne pensait sans doute pas être éliminé, et pourtant. Après avoir commis une erreur en répondant à la question « Quel texte, que l’on a pu lire dans une bulle de bande dessinée, est signé René Goscinny ? », Mathieu a défié Jeanne en duel. Et cette dernière a bien répondu à la question posée par Jean-Luc Reichmann : « Qui signa l’un de ses premiers contrats avec les disques Barclay au cours des années 60 ? ». La réponse était Eva Joly, qui avant d’être magistrate, était secrétaire pour la marque.

Mathieu a donc été éliminé lors de sa 32ème participation. Arrivé le 10 décembre dernier, il repart avec une cagnotte conséquente d’un montant de 119 950 euros : « C’est le jeu, confie-t-il. C’était une aventure formidable, humaine, je voulais remercier tout le monde, et une personne en particulier : Yoann mais aussi Zette et vous Jean-Luc. » Mathieu fait ainsi référence aux équipes de casting et de production.

De son côté, Jean-Luc Reichmann semblait très ému de dire au revoir à ce candidat. Il a tenu à le féliciter pour son parcours : "Je voudrais vous remercier vous pour l'homme que vous êtes, a-t-il déclaré. Pour l'homme que vous représentez, qui s'est battu pour ses trois enfants. Vous nous avez donné du bonheur, vous êtes un très belle personne."

Une nouvelle page se tourne donc dans Les 12 Coups de Midi. Qui sera le prochain grand Maître de Midi ? Réponse chaque midi sur TF1.