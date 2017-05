Timothée bat le record d’Hakim et entre dans le Top 10

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Timothée est toujours dans la compétition. Mieux encore, il vient de battre le record d’Hakim et entre officiellement dans le Top 10 des meilleurs Maîtres de midi.

Hakim, dit le « papa de Calais » a participé à l’émission Les 12 Coups de midi du 16 juin au 19 août 2014. A la tête d’une cagnotte de 260 561 euros, le candidat a atteint la dixième place du classement des meilleurs Maîtres de Midi. Mais attention, depuis ce midi, Hakim a perdu sa place. En effet, Timothée a battu un nouveau record, celui des 59 participations. En éliminant son adversaire en Coup fatal, le jeune aveyronnais de 24 ans a une nouvelle fois accédé à l’étape du Coup de Maître. L’occasion pour lui de fêter sa victoire avec ses amis : « Il fallait que je me ménage pour aujourd’hui mais on a passé la soirée ensemble, on est allé manger une pizza », a-t-il expliqué, en toute simplicité.

Après avoir répondu aux cinq questions posées par Jean-Luc Reichmann lors du Coup de Maître, Timothée a remporté 1 000 euros – la moitié est attribuée à un téléspectateur tiré au sort, après une seule erreur. A l’issue de l’émission, sa cagnotte s’élève à 266 161 euros.

Arrivera-t-il à battre les autres grands Maîtres de Midi à l'image de Vincent, Cyrille, Sylvain, mais aussi Xavier, Bruno ou encore Christian « le professeur », qui rappelez-vous avait atteint les 809 392 euros de gain avec 193 participations au compteur. Timothée a encore beaucoup de chemin à faire…

