Timothée bat le record de Vincent et atteint la neuvième place

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce mercredi 24 mai, Timothée est encore dans la compétition. Le candidat aveyronnais poursuit son aventure aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans l’émission Les 12 Coups de midi. Et une fois encore, le jeune homme brille par sa rapidité et sa culture générale.

A la tête de 30 000 euros pour son Coup de Maître, Timothée répond aux cinq questions posées par l’animateur. Il réalise donc un nouvel exploit – 24 Coups de Maître depuis son arrivée - et partage ainsi ce gain avec un téléspectateur tiré au sort. Un véritable bonheur pour ce fils d’agriculteurs. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Timothée. En effet, après avoir battu le record d’Hakim dit « Le papa de Calais », Timothée atteint un nouveau palier, celui de la neuvième place dans le classement des plus grands Maîtres de Midi. A l’issue de l’émission ca cagnotte s’élève à 282 661 euros.

Mais le chemin est encore long pour atteindre la première place puisque Timothée devra battre Sébastien avec 68 participations, Cyrille, Lucia, Sylvain, Alexandra, mais aussi le trio gagnant formé par Xavier, Bruno et Christian dit « Le Professeur ». Avec 193 participations, le plus grand Maître de Midi avait récolté pas moins de 809 392 euros de gain. Arrivera-t-il à le battre ? Pour le savoir, soyez au rendez-vous chaque midi sur TF1.

Retrouvez la minute agricole avec Timothée !