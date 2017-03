Timothée égalise un record établi par Christian

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le bonheur est dans le pré ! Timothée, le jeune agriculteur aveyronnais de 24 ans est-il en train de prendre la même route que Christian ? La question est légitime, puisqu’aujourd’hui dans les 12 Coups de Midi, il a réalisé un exploit en égalisant le record de coups de Maître d'affilée de Christian. Il le dit lui-même avant de commencer l’émission, à la tête d’une cagnotte de 40 000 euros : « il est bien difficile de faire mieux ». Et Timothée est finalement rentré dans l’histoire de l’émission lors de l’ultime question : "Au Moyen Age, quelle était la fonction du ménestrel ?".

S’il répondait correctement à cette question, Timothée s’apprêtait à battre tous les records puisque c’est la première fois qu’un candidat réalise 5 coups de maître en 5 participations. Le suspens était donc à son comble avant de découvrir la réponse à cette question. En découvrant qu’il a bien répondu à cette question, le jeune homme a sauté de joie et s’est empressé de rejoindre ses amis pour célébrer ce record. Désormais la cagnotte de Timothée s’élève à 45 000 euros et on se demande bien ce qui pourrait l’arrêter. Timothée va-t-il battre le record de Christian dans les 12 Coups de Midi ?

Timothée avait déjà joué pour le Sidaction