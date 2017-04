Timothée remporte l’étoile mystérieuse et fait grimper sa cagnotte !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il enchaîne les participations et les victoires. Le jeune étudiant, agriculteur aveyronnais de 24 ans, vient de franchir une nouvelle étape dans son ascension : celle de remporter l’étoile mystérieuse. Timothée est un candidat rapide, chanceux et surtout cultivé. Après avoir dépassé la barre des 100 000 euros de gains, le voilà à la tête d’un lot de cadeaux plus extraordinaires les uns que les autres. Œuf fauteuil, déjeuné à la Tour Eiffel, smartphone, caméra sportive, Hoverboard, télévision, voiture… Bref, il y en a pour tous les goûts. Et en ce lundi de Pâques, Timothée a réussi à découvrir l’identité de la célébrité qui se cachait derrière l’étoile mystérieuse. Il s’agissait de la comédienne Annie Girardot sur le ponton de l’hôtel Martinez à Cannes lors du célèbre festival en mai 2005. Une évidence pour le candidat, visiblement heureux de cette nouvelle victoire.

En plus d’avoir remporté l’étoile mystérieuse, Timothée a également gagné son Coup de Maître à 10 000 euros. Il partage donc cette somme avec un téléspectateur chanceux. Pour sa 25ème participation, il fait donc exploser le montant de sa cagnotte qui s’élève désormais à 145 017 euros ! Jusqu’où ira-t-il ? Réponse chaque midi sur TF1.

Revivez sa victoire !