Timothée dans le top 8 des 12 coups de midi "Le record de Christian me parait inatteignable"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Mais où s’arrêtera-t-il ? Timothée poursuit sur sa belle lancée dans les 12 coups de midi. Il y a un peu plus d’une semaine, le Maître de midi entrait dans le top 10 des plus grands champions du jeu. Avec 68 participations à son actif, il accède aujourd’hui à la huitième marche du classement. En revenant dans le jeu demain et en s’assurant une soixante-neuvième participation, il dépasse ainsi le record de Sébastien et accède à la huitième marche du classement. "Je suis très heureux d’être entré dans le top 10 des plus grands maîtres de midi", nous confie le jeune homme. "J’ai toujours pris les émissions les unes après les autres, comme elles venaient. Les objectifs, je me les fixe au fur et à mesure. Je suis compétiteur. Ca me permet d’avancer et de me motiver".

L’étudiant, qui a battu le record de coups de maître d’affilée vise aujourd’hui la deuxième place du classement derrière Christian. "Pour moi, son record est inatteignable. Niveau connaissance, il y a un monde d’écart entre nous ! Pour le reste, on verra", assure Timothée en toute humilité.

Ce fils d’agriculteur est aujourd’hui à la tête de 295.761 euros. Une somme qu’il souhaite mettre, en grande partie de côté. "Je connais la valeur de l’argent. Je veux qu’il serve à des projets utiles. Je vais prendre le temps de la réflexion", nous avoue-t-il.

Timothée deviendra-t-il le septième plus grand maitre de midi ? Pour cela, il devra atteindre les 72 participations et ainsi dépasser Cyrille (71 participations).