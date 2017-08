12 Coups de Midi : Une somme astronomique pour Romain...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Romain est plein de surprises ! L'actuel Maître de Midi des 12 Coups de Midi n'a pas dit son dernier mot et il le prouve... Ce dimanche, le pompier volontaire de l'Essonne a battu un joli record qui lui a valu une standing ovation. En effet, l'étudiant en droit a franchi la barre des 200 000 euros ! Une jolie somme qui permet au pompier volontaire de voir les choses en grand. Avec une cagnotte estimée à 206 600 euros, le jeune homme peut être fier de lui. Sur le plateau des 12 Coups, le jeune homme a reçu les félicitations de sa famille, qui a fait le déplacement pour voir le petit prodige remporter son onzième Coup de Maître.

Romain n'a pas dit son dernier mot

Jour après jour, émission après émission, Romain prouve qu'il n'a pas dit son dernier mot. Cultivé, astucieux et drôle, le jeune homme qui se rêve pompier, est décidé à aller plus loin et pourquoi pas égaler le parcours de Christian Quesada, dernier grand Maître de Midi en date. Il y a trois jours, le jeune homme a fêté ses 22 ans sur le plateau. A cette occasion, le candidat a fait un vœu. S'il a souhaité garder ce dernier pour lui, nul doute qu'il ait prié pour rester le plus longtemps possible dans la grande famille des 12 Coups de Midi... Rendez-vous ce midi pour les 12 Coups de Midi sur TF1 !

Revivez le record de Romain sur le plateau des 12 Coups de Midi :