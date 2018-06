Véronique caracole dans le top 5 des plus Grands Maîtres de Midi !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

On n’arrête plus Véronique ! Ce mercredi 20 juin, elle a réalisé un nouvel exploit en se faisant sa place dans le top 5 des meilleurs candidats de toute l’histoire des "12 Coups de Midi".

Véronique continue son ascension. Après être entrée dans le top 10 des plus grands joueurs, elle fait désormais partie du top 5. Du haut de ses 75 participations, elle égale Alexandre (dit Alexandre le Grand), le premier des plus Grands Maîtres de Midi en 2011 et Sylvain (surnommé Le Gersois) qui avait fini par quitter l’émission à l’été 2015. Ce dernier était justement en ligne avec Jean-Luc Reichmann pour encourager la candidate.

"En fait il y a trop de mecs dans le top 10 ! Une femme de plus c’est bien mais si Véronique pourrait battre Christian ce serait encore mieux !", s’est-il amusé. Et si "Tata Véro" réussissait à dépasser les 193 participations de Christian Quesada ? En tout cas, pour le moment, personne ne semble pouvoir lui voler la victoire.

À l’issue du nouvel épisode des 12 Coups de Midi diffusé le 20 juin, la première femme la plus titrée du jeu était à égalité avec Xavier – le quatrième plus Grand Maître de Midi dans l’histoire du jeu de TF1. La mère de famille compte désormais pas moins de 365 606 euros dans sa cagnotte. Et bonne nouvelle, elle sera très prochainement dans Le Combat des Maîtres aux côtés de Xavier, Timothée et bien sûr Véronique !