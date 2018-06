Véronique devient la première femme la plus titrée de l’histoire du jeu devant Lucia !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lundi 18 juin, Véronique a décroché un nouveau record dans "Les 12 Coups de Midi". Elle est officiellement devenue la candidate féminine la plus titrée de l’émission en dépassant le nombre de participations de Lucia.

Véronique fait un parcours hors normes. Alors qu’elle avait tenté cinq fois les sélections pour participer à l’émission, l’ancienne guichetière de La Poste fait un sans-faux. Elle enchaîne les bonnes réponses et les victoires à tel point qu’elle peut se targuer d’être la femme les plus titrée de l’histoire des 12 Coups de Midi à égalité avec Lucia et ses 73 participations. Pour la féliciter, Jean-Luc Reichmann lui a même offert une écharpe aux couleurs du jeu de midi !

Ce lundi 18 juin, lors d’un nouvel épisode du jeu de TF1, l’animateur a appelé l’ancienne participante qui a encouragé "Tata Véro" à aller encore plus loin dans l’émission. "C’est quelqu’un de très posé, très calme, qui peut aller très loin grâce à son attitude très zen", a déclaré l'ex-Grand Maître de Midi à l’autre bout du fil. Et elle ne croyait pas si bien dire !

Toujours aussi imperturbable, la mère de famille a battu le record détenu par Lucia à l’issue de la dernière manche. Un coup de maître qui lui a permis de rafler 30 000 euros supplémentaires à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte s’élève donc désormais à pas moins de 365 056 euros.