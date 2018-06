Véronique égalise le score de Romain : le pompier lui passe un coup de fil

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Lundi de folie annonce Jean-Luc Reichmann pour cette émission diffusée ce 4 juin. Et pour cause, Véronique égalise le score de Romain, un ancien Maître de Midi, pompier volontaire. Souvenez-vous, le jeune homme avait été éliminé le 12 septembre dernier après sa soixantième participation. Il avait ainsi remporté pas moins de 324 468 euros de gains. Une chance pour le candidat qui a pu réaliser son rêve : voyager à travers les Etats-Unis et l’Amérique du Sud.

Mais Romain a été détrôné dans le classement par « Tata Véro ». En effet, ce lundi 4 juin, Véronique a atteint les 60 participations, après avoir trouvé sa troisième étoile mystérieuse. Une véritable ascension pour la Maîtresse de Midi qui continue de battre des records.

Bon joueur et visiblement heureux pour Véronique, Romain n’a pas hésité à lui passer un petit coup de fil : « J’ai suivi le parcours de Véronique et je suis admiratif, a-t-il commenté. Elle est vraiment très forte. Elle a énormément de connaissances. » L’occasion aussi pour l’ancien Maître de Midi de confirmer sa présence pour l’émission spéciale « Le combat des Maîtres ». Véronique sera-t-elle aussi de la partie ? Réponse bientôt. En attendant, suivez ses aventures tous les midis dès 12 heures sur TF1.