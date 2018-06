Véronique fait son entrée dans le Top 10 des plus grands Maîtres de Midi

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Véronique continue son ascension dans « Les 12 Coups de Midi ». Après avoir battu Hakim avec 59 participations et Romain, le petit pompier de l’été avec 60 participations, « Tata Véro » intègre le Top 10 des plus grands Maîtres de Midi. Ce mercredi 6 juin, l’ancienne guichetière à la poste a dépassé le score de Vincent, un ancien candidat éliminé le 10 avril 2014 avec 253 442 euros de gains. Et ça tombe bien puisque l’ancien Maître de Midi a décidé de lui passer un petit coup de téléphone pour la féliciter : « C’est très bien, pour les masters, on a besoin de plus de femmes. Plus il y en aura, mieux ce sera », a-t-il déclaré.

Face à la gentillesse des anciens candidats, Jean-Luc Reichmann a tenu à leur adresser un tendre message pour les remercier de leur fidélité. L’émission « Les 12 Coups de Midi » permet de tisser des liens. De nombreux anciens Maîtres de Midi sont aujourd’hui amis. Certains à l’instar de Romain, le pompier de l’été, seront d’ailleurs présents pour l’émission spéciale « Le combat des Maîtres ». Un rendez-vous immanquable sur TF1 ! Véronique sera-t-elle aussi de la partie ? Réponse bientôt.