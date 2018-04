Véronique réalise un nouveau Coup de Maître à 30 000 euros !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La championne de l’Isère, surnommée affectueusement "Tata Véro" par Jean-Luc Reichmann, a affronté plusieurs candidats cette semaine. Après avoir éliminé Fanny et Steven ou encore Jérôme, plus rien n’arrête Véronique. "C’est extraordinaire ce qui se passe !", a, pour sa part, déclaré le présentateur. Et pour cause, la Maîtresse de Midi a de quoi faire peur à ses futurs adversaires. Depuis son arrivée dans le jeu de TF1 en détrônant Fabien, elle rafle tout sur son passage.

Ce vendredi 27 avril dans "Les Douze Coups de Midi", elle a réalisé un nouveau coup de Maître à 30 000 euros. En répondant aux cinq questions de Jean-Luc Reichmann, la candidate a fait grimper une nouvelle fois sa cagnotte. A l’issue de l’émission, sa cagnotte s’élève à 132 723 euros. Un joli pactole que la candidate compte bien encore faire grossir.

Et pour réussir ses coups de maître, Véronique ases petits secrets. Mercredi 25 avril, elle a divulgué ses précieux conseils sur le plateau des 12 coups de midi, ce mercredi 25 avril. La candidate a expliqué, que plus jeune, elle était "une élève studieuse mais très très timide". Pour travailler sa mémoire, elle se répète plusieurs fois les informations "afin que dans le cerveau ça fasse bien le chemin".