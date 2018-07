Les 12 coups : Le combat des Maîtres du 13 juillet 2018

Pour pimenter cette soirée estivale étourdissante et survoltée, Jean-Luc Reichmann accueillera d’incroyables sparring-partners triés sur le volet : Michael Youn, Jarry, Tal, Florent Peyre et Anne Roumanoff réunis au profit de La Ligue contre le Cancer, association se mobilisant pour informer, sensibiliser, prévenir et lutter efficacement contre le cancer.Pour cette grande soirée du Vendredi 13, placée sous le signe de la générosité et de la folie, la chance sourira pour les téléspectateurs et le public où seront distribués plus de 300 000 euros d’espèces sonnantes et trébuchantes, de superbes cadeaux et de magnifiques voyages à l’autre bout du monde en famille ou entre amis !Qui décrochera le titre de Grand Maître 2018 ? Pour le savoir, rendez-vous du lundi 9 au vendredi 13 juillet pour la compétition de culture générale la plus délirante en France !