Les 12 Coups de Midi en anglais, ça donne ça !  

Romain joue ce midi pour sa 17ème participation. Alors pour l'encourager, il peut compter sur le soutien indéfectible de Jean-Luc Reichmann, mais ce n'est pas tout ! En effet, Jean-Marie souhaite lui aussi apporter son soutien au Maître de Midi... en anglais ! Professeur d'anglais, le candidat adresse un message touchant au pompier volontaire : "Let the best man win", comprenez "Que le meilleur gagne". S'en suit alors une conversation en anglais entre le candidat et l'animateur, qui compte lui montrer que lui aussi, il maîtrise l'anglais. - Extrait des 12 Coups de Midi du lundi 31 juillet 2017.