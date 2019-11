Elle a entendu la musique et il ne lui en fallait pas plus à Fabienne ! Elle se déhanche et donne tout ce qu'elle devant un Jean-Luc ébahit... Mais qui se laisse prendre au jeu ! Extrait de l'émission Les 12 coups de midi du vendredi 8 novembre 2019.

