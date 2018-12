Les 12 coups de Noël du 22 décembre 2018

Un Noël comme on n’en a jamais vu ! Dans une ambiance féérique, Jean-Luc Reichmann va nous faire vivre un merveilleux Noël avant l’heure. Soirée de fête oblige... Surprises, bêtisiers, fous rires et cadeaux vont envahir le plateau des 12 coups de Noël. Et Noël ne serait pas Noël sans la présence du Père Noël qui a eu exceptionnellement une dérogation pour être avant l’heure, samedi 22 décembre, aux côtés de Jean-Luc Reichmann ! Pour illuminer cette soirée magique, des personnalités hautes en couleurs : Bigflo et Oli, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Héloïse Martin associées en duo à quatre grands Maîtres de Midi : les piliers des 12 Coups Christian et Xavier, mais également la toute nouvelle cuvée 2018 ! Julien le boulanger et Eloi le petit prince de midi qui s’affronteront lors de cette incontournable soirée festive et familiale. Les Enfants de la Terre chanteront en live et une avalanche de cadeaux et de voyages seront à gagner pour que les téléspectateurs puissent partir en vacances en famille au soleil ! Une soirée de Noël avant l’heure placée sous le signe du rire, du partage et de la générosité au cours de laquelle tous joueront également au profit de l’association Les Restos du Cœur. Une soirée de Noël inoubliable à partager en famille au pied du sapin que nous attendons tous !