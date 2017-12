Les 12 coups de Noël du 23 décembre 2017

C’est dans une ambiance féérique de cadeaux, de fous rires et de paillettes que Jean-Luc Reichmann nous convie pour fêter Noël en avant-première sur TF1. Dès 21 heures, Jean-Luc Reichmann recevra ses invités d’exception pour une soirée magique, sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la générosité. Soirée de fête oblige, les surprises, les bêtisiers et les cadeaux vont se multiplier. En exclusivité, le Père Noël, avant sa grande tournée, sera bel et bien présent sur le plateau des 12 coups de Noël pour partager une soirée inoubliable ! Les Kids United viendront chanter la magie de Noël, Les minions feront leur apparition en chair et en os et une avalanche de cadeaux à gagner attend les téléspectateurs et le public : voyages, croisières, voitures, scooters… Cette année, ce sont quatre personnalités connues pour leur joie de vivre : Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir et Agustin Galiana, associées à quatre grands Maîtres de Midi : Christian, Timothée, Xavier et Romain qui s’affronteront lors de cette incontournable soirée, festive et familiale. Préparez-vous, dans la joie et la bonne humeur, à une confrontation entre générations. D’un côté Christian (53 ans), 193 participations aux 12 coups de midi, de l’autre côté, trois jeunes Maîtres de Midi, 200 participations à eux trois, chacun prêt à en découdre : Timothée (24 ans), Xavier (27 ans) et Romain (22 ans). Alors, qui remportera ce choc des générations ? Les jeunes feront-ils tomber le Grand Maître ?