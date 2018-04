13e participation : Véronique dévoile son porte-bonheur

Véronique fête aujourd'hui sa treizième participation à l’émission Les 12 Coups de midi. Et qui dit chiffre treize dit … Superstition. Bien sûr, chaque personne superstitieuse se doit d’avoir un grigri. Véronique fait-elle partie de cette catégorie ? Et oui. Pour l’occasion, cette jeune maman de 54 ans a décidé de dévoiler son porte bonheur qu’elle garde précieusement dans son sac à main. Il s’agit d’un trèfle à quatre feuilles offert par l’une de ses amies américaine il y a déjà trente ans ! Si elle n’a plus de contact avec cette dernière, elle ne s’est jamais séparée de lui. On espère que celui-ci lui portera chance pour le reste de son aventure ! Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du mardi 17 avril.