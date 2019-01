En ce 1er janvier, Tristan a eu TRES chaud

Cela fait maintenant 22 jours que Tristan est Maître de midi. Mais en ce premier jour de l’année, le candidat a eu très chaud. En effet, il s’est retrouvé face à Emilie lors du Coup fatal et après avoir enchaîné quelques mauvaises réponses, il ne lui restait plus que… trente centièmes de seconde ! Face à son adversaire qui avait plus de cinq secondes. Mais après avoir mal répondu, le candidat a finalement remporté la manche et reste Maître de midi ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 1er janvier 2019.